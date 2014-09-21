Новини головна

Довгоочікуваний матеріал про Дейже Морган - Вам сподобається!

Дівчина з татуювання восьминіг на попі.

Тепер передпліччя Івана прикрашає татуювання зі словом INTERNET.

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У мережі з'явилося відео першого тату-робота!

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Британський співак зробив ультрафіолетову татуювання на середньому пальці

Татуювання зі світловим мечем

Плюси та мінуси нового тренду

Татуювання на підошві

Професійний гравець у Counter Strike зробив тату із зображенням снайперської гвинтівки.

Галат виклав фото з новим написом на грудях

Відомий бодібілдер зробив татуювання на пензлі

Ігор Гостюнін - бодібілдер з кістяною рукою

Татуювання під час стрибка з парашутом

Канадський тату майстер зробив тату на швидкості 220 км/год.

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