Новини головна

Новини світу татуювань


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Дівчина з татуювання восьминіг на попі.Довгоочікуваний матеріал про Дейже Морган - Вам сподобається!
15.09.2016Детальніше
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Блоггер Івангай зробив перше татуювання!Тепер передпліччя Івана прикрашає татуювання зі словом INTERNET.
4.09.2016Детальніше
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Керувати телефоном через татуювання? Без проблем!Технологія «розумного татуювання».
19.08.2016Детальніше

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Роботи залишать тату майстрів без роботи?У мережі з'явилося відео першого тату-робота!
5.08.2016Детальніше

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Тату фарба може становити небезпеку!Несподівані результати дослідження європейської агенції
25.07.2016Детальніше

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8 чудових дівчат з татуюваннямиТату моделі, на яких варто передплатити
20.07.2016Детальніше

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Татуювання зі світловим мечемБританський співак зробив ультрафіолетову татуювання на середньому пальці
18.07.2016Детальніше

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Татуювання на підошвіПлюси та мінуси нового тренду
16.07.2016Детальніше

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Тату із зображенням AWPПрофесійний гравець у Counter Strike зробив тату із зображенням снайперської гвинтівки.
11.06.2016Детальніше
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Найсміливіший панчлайн репера GalatГалат виклав фото з новим написом на грудях
23.05.2016Детальніше
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Ігор Гостюнін - бодібілдер з кістяною рукоюВідомий бодібілдер зробив татуювання на пензлі
28.05.2016Детальніше
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Татуювання під час стрибка з парашутомКанадський тату майстер зробив тату на швидкості 220 км/год.
16.05.2016Детальніше
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Нове відео Роми Жолудя про татуюванняЧесні відповіді на гострі запитання передплатників тату
12.05.2016Детальніше
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Нова тату Паші Бумчика на пальціНовий витвір українського влоггера — значок Like, зображений на однойменній кнопці
10.04.2016Детальніше
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Денис Борисов зробив корекцію рукаваВідео процесу доопрацювання найвідомішого татуювання відеоблогера
04.04.2016Детальніше
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Тату студія MaruhaОгляд однієї з найбільших мереж тату-салонів Санкт-Петербурга
08.03.2016Детальніше
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Тату на честь дітейНайбільшу популярність мають імена та дати народження
02.03.2016Детальніше
Плаття, Сукня
Тату у вигляді зачарованої сукніЧоловік із США зробив собі татуювання у вигляді зображення відомої сукні
24.02.2016Детальніше
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Тату «Батьківщина» Джеффа МонсонаВідомий боєць ММА зробив тату із зображенням пам'ятника російській культурі
22.12.2015Детальніше
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Заборона екстримістських татуюваньВідповідальність тату-салонів за нанесення нацистських тату
08.06.2016Детальніше