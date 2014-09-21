Новини головна

Новини світу татуювань
Дівчина з татуювання восьминіг на попі.Довгоочікуваний матеріал про Дейже Морган - Вам сподобається!
15.09.2016Детальніше
Блоггер Івангай зробив перше татуювання!Тепер передпліччя Івана прикрашає татуювання зі словом INTERNET.
4.09.2016Детальніше
Керувати телефоном через татуювання? Без проблем!Технологія «розумного татуювання».
19.08.2016Детальніше
Роботи залишать тату майстрів без роботи?У мережі з'явилося відео першого тату-робота!
5.08.2016Детальніше
Тату фарба може становити небезпеку!Несподівані результати дослідження європейської агенції
25.07.2016Детальніше
8 чудових дівчат з татуюваннямиТату моделі, на яких варто передплатити
20.07.2016Детальніше
Татуювання зі світловим мечемБританський співак зробив ультрафіолетову татуювання на середньому пальці
18.07.2016Детальніше
Татуювання на підошвіПлюси та мінуси нового тренду
16.07.2016Детальніше
Тату із зображенням AWPПрофесійний гравець у Counter Strike зробив тату із зображенням снайперської гвинтівки.
11.06.2016Детальніше
Найсміливіший панчлайн репера GalatГалат виклав фото з новим написом на грудях
23.05.2016Детальніше
Ігор Гостюнін - бодібілдер з кістяною рукоюВідомий бодібілдер зробив татуювання на пензлі
28.05.2016Детальніше
Татуювання під час стрибка з парашутомКанадський тату майстер зробив тату на швидкості 220 км/год.
16.05.2016Детальніше
Нове відео Роми Жолудя про татуюванняЧесні відповіді на гострі запитання передплатників тату
12.05.2016Детальніше
Нова тату Паші Бумчика на пальціНовий витвір українського влоггера — значок Like, зображений на однойменній кнопці
10.04.2016Детальніше
Денис Борисов зробив корекцію рукаваВідео процесу доопрацювання найвідомішого татуювання відеоблогера
04.04.2016Детальніше
Тату студія MaruhaОгляд однієї з найбільших мереж тату-салонів Санкт-Петербурга
08.03.2016Детальніше
Тату на честь дітейНайбільшу популярність мають імена та дати народження
02.03.2016Детальніше
Тату у вигляді зачарованої сукніЧоловік із США зробив собі татуювання у вигляді зображення відомої сукні
24.02.2016Детальніше
Тату «Батьківщина» Джеффа МонсонаВідомий боєць ММА зробив тату із зображенням пам'ятника російській культурі
22.12.2015Детальніше
Заборона екстримістських татуюваньВідповідальність тату-салонів за нанесення нацистських тату
08.06.2016Детальніше
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