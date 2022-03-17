Протизаплідні пігулки майже на 100 відсотків. захист від вагітності [123rf.com]

Оральна контрацепція є одним із найбільш часто використовуваних жінками методів контрацепції. Його можуть використовувати як молоді люди, що тільки вступають у статеве життя, так і жінки похилого віку.

Протизаплідні пігулки можуть бути двокомпонентними або однокомпонентними. Лікар-гінеколог вирішує, які таблетки слід вживати жінці.

Згідно з індексом Перла, тільки 1 жінка зі 100 000, яка приймає таблетки щодня, вагітніє. Найчастіше запліднення відбувається внаслідок неправильного прийняття контрацепції.

Ми зібрали найчастіші питання, що виникають на нашому сайті, у зв'язку з прийомом оральних контрацептивів. На них відповідають експерти WP AbcZdrowie.

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