Протизаплідні таблетки без секретів - питання, що часто задаються про оральну контрацепцію. Відповідь експертів WP abcZdrowie
Протизаплідні пігулки майже на 100 відсотків. захист від вагітності [123rf.com]
Оральна контрацепція є одним із найбільш часто використовуваних жінками методів контрацепції. Його можуть використовувати як молоді люди, що тільки вступають у статеве життя, так і жінки похилого віку.
Протизаплідні пігулки можуть бути двокомпонентними або однокомпонентними. Лікар-гінеколог вирішує, які таблетки слід вживати жінці.
Згідно з індексом Перла, тільки 1 жінка зі 100 000, яка приймає таблетки щодня, вагітніє. Найчастіше запліднення відбувається внаслідок неправильного прийняття контрацепції.
Ми зібрали найчастіші питання, що виникають на нашому сайті, у зв'язку з прийомом оральних контрацептивів. На них відповідають експерти WP AbcZdrowie.
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