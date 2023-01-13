Цей пост-літній детокс - перезавантаження, яке потрібне вашій шкірі до осені

Незважаючи на те, що технічно літо триває до кінця вересня, давайте дивитися правді у вічі, всі неофіційно прощаються із сезоном після Дня праці. Перше місце у списку справ на підготовку до осені? Подаруйте нашій шкірі таке необхідне кохання після сезону літніх насолод. Подумайте: часті провали в басейни з хлором, три місяці всього рожевого і, можливо, навіть занадто багато сонячні ванни. Незважаючи на те, що ми сумлінно нанесений сонцезахисний крем все літо, такі речі, як забиті пори, суха шкіра, сонячні пошкодження та потріскані губи часто викликають занепокоєння до кінця серпня. На щастя, все, що потрібно, щоб перезавантажити колір обличчя, - це кілька змін у вашому літньому догляді за шкірою. Потрібне невелике керівництво? Читайте поради про те, як очистити шкіру після літа.

Глибоко очистіть пори

Після кількох місяців спекотної та вологої погоди ви, ймовірно, помітили, що на поверхні вашої шкіри накопичується піт, бруд та жир. Ваш піт, змішаний з косметикою та забрудненнями навколишнього середовища, може позначитися на зовнішньому вигляді вашого обличчя та викликати закупорку пір. Щоб покращити зовнішній вигляд пір і запобігти висипу, очистіть шкіру обличчя за допомогою маски, що очищає. Одним з наших фаворитів є маска Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, до складу якої входить біла амазонська глина, яка допомагає очищати шкіру, витягувати забруднення, зменшувати вироблення шкірного сала і помітно звужувати пори.

Зволожуйте, зволожуйте, зволожуйте

Серйозно, ми серйозно. Ми говоримо про нічні креми, денні креми, креми з SPF, масла, креми для тіла… чим більше, тим краще. Хлор, солона вода та ультрафіолетові промені можуть висушити шкіру, тому не бійтеся наносити зволожуючий крем. Зволожуючий крем CeraVe має багату, але нежирну текстуру та насичений корисними інгредієнтами, такими як зволожуюча гіалуронова кислота та кераміди, які допомагають відновлювати та підтримувати природний бар'єр шкіри. Його також можна використовувати на обличчі та тілі.

Усунення будь-яких існуючих пошкоджень від сонця

Як тільки ваше літнє сяйво почне тьмяніти, ви можете почати помічати деякі ознаки пошкодження сонцем - подумайте: нові ластовиння, темні плями або нерівний тон шкіри. На жаль, ви не можете усунути пошкодження, викликані УФ-променями (саме тому так важливо щодня наносити сонцезахисний крем), але ви можете допомогти мінімізувати видимі прояви сонячних пошкоджень на поверхні шкіри за допомогою сироватки з вітаміном С, такий як La Roche. -Posay 10% чиста сироватка для обличчя з вітаміном С. Він вирівнює тон та текстуру шкіри, залишаючи її гладкою та зволоженою.

Використовуйте антиоксиданти та сонцезахисний крем

Сонячне пошкодження може статися цілий рік, навіть восени та взимку, тому не пропускайте застосування сонцезахисного крему. Зверніть увагу на сонцезахисний крем для обличчя та тіла La Roche-Posay Anthelios Melt-In із SPF 100, який забезпечує максимальний захист та підходить для всіх типів шкіри, включаючи чутливу. Для додаткового захисту від агресивного впливу навколишнього середовища та мінімізації видимих ​​ознак старіння поєднуйте сонцезахисний крем із сироваткою, багатою на антиоксиданти, наприклад SkinCeuticals CE Ferulic.

Вилузуйте шкіру

Відлущування завжди важливо, але особливо необхідно, коли ви намагаєтеся перезавантажити шкіру після довгого та спітнілого сезону. Один з наших лідерів - подушечки для оновлення шкіри ZO Skin Health. Це хімічний відлущуючий засіб, який видаляє відмерлі клітини з поверхні шкіри, зменшує надмірну жирність, одночасно заспокоюючи та заспокоюючи шкіру. Для тіла спробуйте ніжно відлущуючий скраб для тіла Kiehl's. Цей приємний скраб для тіла ефективно видаляє відмерлі клітини з поверхні шкіри, не пересушуючи її. Завдяки відлущуючим частинкам абрикосових кісточок та пом'якшувальним речовинам шкіра стає м'якою та гладкою.

Побалуйте себе

Боріться з сухістю губ, включивши в свій догляд скраб, що відлущує, для губ, який допоможе позбавитися від сухої, лущиться шкіри на губах і підготує їх до подальшого зволоження. Після відлущування губ дайте їм необхідне зволоження за допомогою живильного бальзаму для губ, стику, барвника (все, що ви віддаєте перевагу), до складу якого входять такі інгредієнти, як вітамін Е, олії або алое віра. Наприклад, спробуйте живильний бальзам для губ Absolue Precious Cells від Lancôme, до складу якого входять вітамін Е, акацієвий мед, бджолиний віск та олія насіння шипшини, які зменшують появу тонких ліній та зморшок навколо губ, роблячи їх гладкими, зволоженими та пухкими.