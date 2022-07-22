Ангельське число 48 - Ангельська нумерологія. Секрет ангельського числа 48

Ангельське число 48

Ангельське число 48 складається з комбінації енергії та атрибутів чисел 4 і 8. Ангельське число чотири несе в собі цінності чесності та правди, досягнень та успіхів, реалістичних цінностей, працьовитості та цілеспрямованості, працьовитості та практичності, а також створення міцного фундаменту як для вашого майбутнього, так і для вашого майбутнього та інші. Число 4 також стосується наших пристрастей і того, що спонукає нас діяти. З іншого боку, ангельське число 8 резонує з наукою через життєвий досвід, надійність та незалежність, внутрішню мудрість і силу, реалізацію процвітання та багатства через закон тяжіння, Карму – універсальний духовний закон у Всесвіті – причину та наслідок. , давати та отримувати.

Ангельське число 48 несе повідомлення від ваших Ангелів про те, що цикл або етап у вашому житті добігає кінця. Однак невдовзі ви будете винагороджені за свою наполегливу працю. Не бійтеся недоліку або втрати будь-якого роду, так як кінець, що наближається, віщує вам новий початок і великі можливості і можливості. Ваші успіхи та досягнення принесуть вам благословення і винагородять вас у багатьох відношеннях.

Ангельське число 48 може припускати, що ангели процвітання оточують вас і супроводжуватимуть вас, коли ви проходите через майбутні позитивні зміни у своєму житті. Ангели просять вас відігнати страхи з приводу вашого фінансового стану та перетворити їх на світлові енергії. Вам нічого боятися, тому що все, що вам потрібно, буде надано вам.

Число 48 несе в собі повідомлення про те, що рішучість і важка робота, яку ви вклали в те, щоб жити своїм життям лише по-своєму відповідно до ваших переконань і переконань, повністю синхронізували вас з вашою духовною місією і Божою метою в житті. Таким чином, ваше життя буде текти удосталь і процвітання, поки ви продовжуєте і продовжуєте йти обраним шляхом. Довіртеся ангельській підтримці та керівництву, яке вони вам дають, через яке вони ведуть вас. Пам'ятайте, що ви часто відчуватимете їх інстинктивно.

Ангельське число 48 також належить до 3 (4+8=12, 1+2=3).

Намасті. Світло в мені схиляється перед світлом у тобі.