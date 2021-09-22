170 зіркових татуювань (і їх значення): 19 видів

Зірки є одними з найстаріших символів багатьох культур, релігій і систем вірувань в нашому світі, що робить цей образ одним з найсильніших у світі. Ці значення також можуть бути особистими: наприклад, ви можете захотіти зробити татуювання у вигляді зірки, щоб символізувати конкретну мету, яку ви намагаєтеся досягти, або щось, чого ви досягли.

Зірки часто поєднуються з іншими зображеннями і символами, щоб посилити значення окремої татуювання, а також створити більш складний і цікавий дизайн. Зоряні татуювання також можуть бути намальовані в стилі, що представляє певну культуру, співвідносячи зображення з певним часом, місцем або культурою. Який би дизайн татуювання зірки ви не вибрали, можете бути впевнені, що він буде особливим і неповторним!

Історія тату зірки

Татуювання зірки мають давню та цікаву історію, яка простягається через багато культур та епох. У різних культурах зірка символізувала різні концепції, такі як керівництво, захист, духовне просвітництво, мудрість і навіть успіх. Ось кілька цікавих фактів про історію татуювань зірки:

Стародавній Єгипет: Зірка була символом божественності та духовної освіти. Єгиптяни використовували зірку як символ захисту від зла та нагадування про духовний шлях. Стародавні Греки та римляни: Зірка була з богами і героями. Наприклад, п'ятикутна зірка, чи пентаграма, була символом богині Афіни. Китай: У китайській культурі зірка асоціювалася з долею та удачею. Зіркові татуювання були популярними серед людей, які вірять в астрологію. Татуювання зірок у сучасній культурі: З появою татуювань у західній культурі зірка стала найпопулярнішим мотивом. Вона часто асоціюється з мріями, надіями та бажаннями. Такі татуювання можуть мати різні стилі та значення залежно від дизайну та контексту.

Татуювання зірки можуть бути виконані в різних стилях, від простих та мінімалістичних до складних та барвистих. Вони можуть мати різні значення для різних людей, відображаючи їх вірування, мрії та життєвий шлях.

Значення тату зірки

В цілому, більшість найбільш популярних зіркових дизайнів матимуть наступні значення:

Бажання

досягнення

Успіх

Удача

Унікальність

виклик

Залишок коштів

Індивідуальність

Виживання при раку грудей

Член ВМФ або берегової охорони

ентузіаст відеоігор

Релігійна трансформація / віра

Варіації зіркових малюнків

1. Маленька татуювання у вигляді зірки

Маленька татуювання із зіркою може мати багато сенсу - адже зірка - один з найважливіших символів культур і релігій в світі! Додавання блискучих ефектів може показати вашу яскраву особистість або показати, що ви зробили щось важливе або значуще в своєму житті.

2. Тату падаюча зірка або комета.

Падаючі зірки або комети, якщо висловитися правильно, часто є символами удачі. Ось чому дизайн татуювання у вигляді зірки може свідчити про вашу удачі.

3. Тату філіппінське сонце і зірки (три зірки і одне сонце).

Це зображення, яке зображено на прапорі Філіппін, є татуювання, популярну серед людей філіппінського походження або спадщини . На цьому зображенні сонце має вісім променів, кожен з яких представляє провінцію на Філіппінах, а кожна з трьох зірок являє одну з трьох основних груп островів на Філіппінах.

4. Татуювання у вигляді кельтської зірки.

Як і племінні татуювання із зірками, кельтські татуювання з зірками являють собою суміш двох класичних елементів татуювання - зірок і кельтського стилю - в одному великому дизайні. Зробивши татуювання у вигляді зірки в кельтській стилі, ви можете уявити свою спадщину або підкреслити значення взаємозв'язку і нескінченності за допомогою особливого переплетення в кельтській стилі.

5. Червоно-чорна татуювання у вигляді морської зірки.

Одна з найпоширеніших татуювань з кольоровими зірками - це тату з червоно-чорною зіркою , Яка дуже популярна серед військово-морських сил і берегової охорони США. Цей особливий дизайн зірки поєднує в собі форму п'ятикутної зірки прапора США і чергується чорний і червоний колір компаса, який можна знайти на морських картах. Ця татуювання із зіркою також символізує повернення додому зниклого моряка.

6. Тату рожева зірка.

Татуювання з рожевою зіркою часто символізує боротьбу людини з раком грудей і є прекрасною альтернативою традиційної татуювання з рожевою стрічкою. Звичайно, якщо чергувати її з чорним, в стилі тату морської зірки, рожева зірка майже стане «панк-роком» або «альтернативним» символом битви з раком грудей, надаючи татуювання зірки унікальний поворот. дизайн.

7. Татуювання з фіолетовою зіркою.

Татуювання з фіолетовою зіркою - це один із способів представити свою індивідуальність через колір і природний символізм зірки. Фіолетовий колір є поєднанням шаленої енергії червоного і спокійною стабільності синього; Таким чином, фіолетовий являє собою баланс елементів і емоцій. Можливо, це не є природним станом більшості людей, але зірка в першу чергу уособлює бажання і прагнення. Ось чому об'єднана символіка балансу фіолетового кольору і природного бажання зірки робить цей дизайн ідеальної татуюванням для тих, хто бажає знайти душевний спокій і рівновагу.

8. Тату зірки і зебра.

У символіці тварин зебра уособлює рівновагу, індивідуальність і свободу. Його рубці дозволяють йому ховатися у високій траві африканських рівнин, ховаючись від хижаків і будучи засобом захисту для тварини. Ті, хто сподівається об'єднати потужну символіку цієї тварини з настільки ж потужною символікою зірки, можуть зробити це кількома способами.

9. Тату метелик і зірка

Метелики часто розглядаються як символи відродження; тому зв'язок цих метаморфизируют комах з зірками може створити унікальний образ, який буде символізувати як відродження, так і переслідування певних цілей, представлених зірками.

10. Татуювання зірок і хмар.

Хмари символізують різні речі в різних культурах і міфологіях. Наприклад, в грецькій і римській міфології хмари були будинком богів, і багато людей сьогодні вірять, що хмари символізують невдачу або прийдешню небезпеку. Однак в залежності від того, що ви хочете, щоб хмари представляли, ваші татуювання у вигляді зірок і хмар матимуть одне з безлічі різних значень. Наприклад, малюнок, на якому зображені зірки на небі, повному грозових хмар, покаже, що ви пройшли через важкі часи для досягнення своїх цілей. Інший дизайн, на якому зображені яскраво-жовті зірки в поле білих хмар, буде означати, що ті, кого ви втратили, потрапили в кращий світ.

11. Тату квітка і зірка.

Квіти можуть символізувати зростання і розвиток; ось чому включення цього зображення в дизайн татуювання зірки - прекрасний спосіб додати рівень сенсу. Зірки часто використовуються для позначення цілей і прагнень, тому об'єднання цих двох зображень може відображати особистісний ріст, досягнутий в досягненні ваших цілей. наприклад, лілії уособлюють родючість в давньогрецької і єгипетської культурах ; Ось чому малюнок лілії і зірки може зображати жінку і її дитину.

12. Тату череп і зірка

Ця татуювання може символізувати подолання смерті або подолання травми, оскільки череп часто символізує смерть, а зірка символізує виконання складного завдання. На іншому малюнку може бути зображений знаменитий піратський прапор, який зображає череп на зірці в морському стилі: він може оголити подвійність сил, які керують нашим життям: прагнення до свободи або виконання того, що від нас очікується.

13. Тату фея і зірка

Ця татуювання із зіркою може бути досить жіночною і часто показує уяву власника або його прагнення до кращого реальності. Потенційний малюнок феї і зірки міг би представляти фею, яка сидить на півмісяці, з мерехтливими зірками перед нею: той факт, що фея прагне чогось більшого, можна було побачити на її опущеному особі, і зірки будуть символізувати його мрію про майбутнє. Ще один більш фантастичний дизайн татуювання - це фея, що летить серед зірок, щоб показати, що ви вірите в себе і в свій прогрес в досягненні своїх цілей.

14. Тату серце і зірка

Татуювання у вигляді серця і зірки - це особливо веселе, позитивне і чудове заяву для світу: життя прекрасне, і ви бачите краще в речах і людях!

15. Татуювання із зіркою і Лізою.

Додавання зірочок до татуювання ліани може додати до неї сенсу і візуального інтересу. Є кілька способів додати зірки до дизайну кучерявого рослини; наприклад, замість листя або квітів ви можете розмістити на рослині зірочки: це може позначати досягнуті вами цілі. Цю татуювання можна оновлювати з роками, щоб відобразити всі ваші успіхи!

16. Тату зірка і гральні кістки.

Гральні кістки можуть символізувати ставки, ризик і удачу . Татуювання в кістки поруч з морською зіркою може бути типовим дизайном в морській культурі: багато моряки, пірати і військово-морські офіцери грали в кості та інші азартні ігри, щоб скоротати час в довгих подорожах.

17. Тату хрест і зірка

Отримання татуювання хреста і зірки може бути прекрасним способом згадати кохану людину, якого ви втратили, і вказати на вашу віру в те, що одного разу ви возз'єднатися (як християнське зображення хреста). Один із способів персоналізувати цю татуювання - додати ініціали або дату народження кожної людини всередині зірки або навколо неї або помістити повідомлення типу «Спочивай з миром», написане під хрестом.

18. Тату зірка Давида

Зірка Давида - важливий символ іудаїзму. У гітлерівській Німеччині євреї були зобов'язані носити цей символ, пришитий до їх одязі, щоб їх можна було впізнати в будь-який час. Це ідеальна татуювання для тих, хто хоче продемонструвати свою єврейську віру. Його можна легко персоналізувати, щоб продемонструвати вашу особисту віру і зміст ваших переконань. Наприклад, унікальний дизайн татуювання Зірка Давида може являти собою букву на івриті або коротке слово всередині зірки. Це може бути слово або ідея, які важливі для вас, або ініціали людини, якого ви втратили.

19. Татуювання Палаюча Зірка

Стихія вогню може вказувати на агресію, гнів, бажання, трансформацію і зміну, а також на ваше бажання досягти своєї мети за будь-яку ціну. Поєднання зірок і полум'я в дизайні татуювання може продемонструвати, що ви домоглися свого успіху або що ви пройшли через полум'я життя і стали ще сильніше, ніж раніше.