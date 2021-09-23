29 татуювань зі штрих-кодом (і що вони означають)

Штрих-код - це система управління, керована за допомогою оптичного сканера, здатного зчитувати серію вертикальних ліній на етикетці. Система була вперше використана в 1950-х роках і була винайдена з метою підвищення ефективності виробництва.

Значення тату зі штрих-кодом

Кілька років тому татуювання зі штрих-кодом стала модним заняттям. Багато з них були спокушені цієї популярної схильністю. Спочатку це був символ ідентичності, але для багатьох це був також свого роду протест проти споживацтва, різка критика суспільства споживання, в якому ми живемо, де ми всі перебуваємо, комерційні продукти і де у всього є ціна. Інші просто вважають, що це акт повстання і беззаконня проти суспільства, в якому ми зараз живемо.

У 2000 році в популярному серіалі «Темний ангел», створеному Джеймсом Кемероном, головна героїня завдала татуювання зі штрих-кодом на потилиці, тому що вона була генетичним «продуктом», створеним, щоб бути солдатом. У той час це сприяло зростанню цього типу татуювань.

Розглянутий символ дуже простий. Це серія вертикальних паралельних ліній різного розміру і різної відстані. У нижній частині є цифри і / або букви. Зазвичай ми використовуємо цей простір для розміщення елементів, що представляють щось важливе в житті татуйованої людини.

технологічна еволюція

В даний час, хоча татуювання зі штрих-кодом продовжують користуватися попитом, татуювання з QR-кодом є найбільш популярними. Це новий спосіб запису або ідентифікації речей за допомогою певної програми на мобільних пристроях.

Популярність татуювань зі штрих-кодом

Татуювання зі штрих-кодом є унікальним і популярним видом татуювань, який захопив уяву людей в останні роки. Цей стиль татуювання має символічне значення і може мати різні інтерпретації залежно від контексту та особистих переваг носія. Ось деякі з причин, чому татуювання зі штрих-кодом стали такі популярні:

Унікальність та стиль: Татуювання зі штрих-кодом є стильним і сучасним дизайном, який може бути унікальним для кожної людини. Цей вид татуювання може бути виконаний у різних стилях та варіаціях, що робить його популярним серед любителів татуювань. Символіка та значення: Штрих-коди зазвичай асоціюються зі споживчим суспільством і масовим виробництвом, що може відображати критику споживчої культури або бути символом індивідуальності в масовому суспільстві. Це може бути способом висловити свою унікальність та незалежність. Особисті історії та меморіали: Для деяких людей татуювання зі штрих-кодом може бути способом відобразити важливі дати, імена або події в їхньому житті, асоціюючи їх із продуктами масового споживання. Це може бути способом вшанувати пам'ять про людину чи подію. Грайливість та гумор: Деякі люди вибирають татуювання зі штрих-кодом як спосіб підкреслити свою оригінальність та почуття гумору. Цей стиль татуювання може бути абстрактним та загадковим, що привертає увагу та викликає інтерес. Технічне виконання: Татуювання зі штрих-кодом вимагають відмінної майстерності та технічного виконання для створення реалістичного ефекту. Це може бути викликом для татуювальників та привабливим для людей, які цінують майстерність та професіоналізм.

Татуювання зі штрих-кодом можуть мати різні значення та інтерпретації для різних людей, і їхня популярність продовжує зростати завдяки своїй унікальності та символічній значущості.

Ідеї ​​татуювань

Ці татуювання прості: просто намалюйте чисті лінії, зазвичай чорного кольору, щоб сформувати їх. Тим не менш, деякі люди можуть додати ту чи іншу деталь, таку як маленький колір або маленькі фігурки (зірочки, сердечка ...), навіть негативні, в самому коді. Немає необхідності мати відмінну техніку для досягнення цього малюнка - але важливо, щоб лінії не були надто близько один до одного, тому що з часом татуювання може втратити свій первісний дизайн.

Коли справа доходить до найбільш часто використовуваних частин тіла, не дивно, що найпопулярнішою є задня частина шиї, але і зап'ястя також користуються великим попитом.