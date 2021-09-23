36 татуювань справедливості і богині справедливості (і їх значення)

Символом справедливості може бути єдина луска, жінка, що тримає меч, із зав'язаними очима та/або несе чашу терезів. Кожен елемент, що представляє символ справедливості, має власний відтінок і значення. Давайте подивимося, що символізує кожен із них, щоб ви могли знайти дизайн татуювання, який визначить вашу праведну особистість.

Терези представляють баланс у його різних інтерпретаціях — можна навіть сказати, у різних аспектах життя — як щось правильне. Це може бути емоційна, професійна чи фізична рівновага. Його функція — встановити рівність між двома елементами та покласти край конфлікту між сторонами. Тому, якщо ви думаєте про татуювання з лускою, знайте, що ваше татуювання скаже вам, що намагаєтеся зберегти баланс у своєму житті.

Жінка із зав'язаними очима, зазвичай одягнена в туніку, є символом сліпого правосуддя. Не забуватимемо, що вона зазвичай тримає в одній руці ваги, що символізують рівновагу, а в іншій – меч, щоб виконати свій вирок та відновити втрачену рівновагу. Це зображення – портрет богині Феміди, богині справедливості. Ті, хто носить ці татуювання, вважаються людьми, які приймають об'єктивні рішення.

Пов'язка на очі, що заплющує очі, означає, що справедливість сліпа, але пов'язка на очі не завжди присутня, і в цьому випадку це означає, що справедливість не така сліпа, як можна було б подумати.

Меч є також символом справедливості. На одних малюнках зображено перевернутий меч, а на інших зображено лев, що означає, що праведність приходить із силою.

Ми також можемо розглядати око справедливості як символ справедливості. Люди, які носять цей малюнок, витатуйований на своєму тілі, передають послання всевидячого ока, пильного ока, яке забезпечує мир та спокій людей.

Ці татуювання стають все більш і більше інноваційними, і все більше людей наносять їх на своє тіло. Терези красиво виглядають на верхній частині спини, так як дизайн чудово вписується в неї, але ви також можете вибрати груди або зап'ястя. З іншого боку, зображення богині Феміди може бути розміщене більш протяжному місці, наприклад, на плечі, грудях або спині.

Чому популярні тату справедливості та богині справедливості

Татуювання, присвячені темі справедливості та богині справедливості, користуються популярністю через глибокі символічні значення, які вони несуть, а також через пов'язані з ними історичні та культурні асоціації.

Символіка справедливості: Ідея справедливості є однією з основних цінностей у багатьох суспільствах. Татуювання із зображенням ваги або інших символів справедливості може бути способом висловити віру у справедливість, а також прагнення до неї у своєму житті. Асоціації із законом та правосуддям: В образах богині справедливості, як, наприклад, у юстиції, татуювання можуть символізувати повагу до закону, дотримання правил та переконання у необхідності дотримання правових норм. Історичне значення: Чудові зображення богині справедливості, такі як Майя, Теміда або Астрея, мають глибоке коріння в історії та культурі багатьох народів. Татуювання з їхніми зображеннями можуть бути способом висловити повагу до історичної спадщини та культурних традицій. Естетика та стиль: Образи справедливості та богині справедливості можуть бути зображені у красивих та естетично привабливих формах, що робить їх популярними для любителів татуювань як художніх творів. Особисті цінності та переконання: Для багатьох людей татуювання із зображеннями справедливості можуть бути способом висловити свої особисті переконання, віру в правду та чесність, а також прагнення справедливості у світі.

Таким чином, татуювання, присвячені справедливості та богині справедливості, користуються популярністю через їх глибокі символічні значення, красу та можливість висловити особисті переконання та цінності.